Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Level Home:ssa on yhteensä $180K per year. Katso Level Home:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Level Home
Software Engineer
Los Angeles, CA
Yhteensä vuodessa
$180K
Taso
L4
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$49.9K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Level Home?
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Level Home-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Level Home in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $287,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Level Home Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,900.

