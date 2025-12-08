Yritysluettelo
Level Home
Level Home Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Level Home:ssa vaihtelee $189K ja $263K per year välillä. Katso Level Home:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$203K - $239K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$189K$203K$239K$263K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Level Home-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Level Home in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $263,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Level Home Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $189,000.

