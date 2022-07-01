Yritysluettelo
Lev Palkat

Lev:n palkka vaihtelee $58,945 kokonaiskorvauksena vuodessa Datatieteilijä -tehtävässä alemman pään mukaan $597,000 Esikuntapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Lev. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$174K
Esikuntapäällikkö
$597K
Datatieteilijä
$58.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Tuotepäällikkö
Median $320K
Ratkaisuarkkitehti
$83.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Lev on Esikuntapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $597,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lev ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $174,125.

