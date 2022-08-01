Yritysluettelo
Lettuce Grow
Lettuce Grow Palkat

Lettuce Grow:n palkka vaihtelee $109,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $125,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Lettuce Grow. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Tuotepäällikkö
$109K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $125K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Lettuce Grow on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $125,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lettuce Grow ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $117,225.

