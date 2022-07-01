Yritysluettelo
LetsGetChecked
LetsGetChecked Palkat

LetsGetChecked:n palkka vaihtelee $57,615 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $61,822 Tietoteknologi (IT) -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä LetsGetChecked. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $57.6K
Tietoteknologi (IT)
$61.8K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä LetsGetChecked on Tietoteknologi (IT) at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $61,822. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä LetsGetChecked ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $59,719.

