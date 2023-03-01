Yrityshakemisto
Leroy Merlin Palkat

Leroy Merlin:n palkkaväli vaihtelee $13,127:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $114,425:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Leroy Merlin. Viimeksi päivitetty: 8/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $35.1K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $77.4K
Datatieteen päällikkö
$27.6K

Datatieteilijä
$16.1K
Tuotesuunnittelija
$114K
Myynti
$13.1K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$104K
Tekninen ohjelmajohtaja
$53.4K
Pääomasijoittaja
$20.8K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Leroy Merlin:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $114,425. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Leroy Merlin:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $35,087.

