Lentech
Lentech Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Lentech:ssa vaihtelee RUB 1.27M ja RUB 1.8M per year välillä. Katso Lentech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$18.5K - $22K
Russia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$16.3K$18.5K$22K$23.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lentech?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Lentech in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 1,799,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lentech Ohjelmistosuunnittelija roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 1,267,227.

