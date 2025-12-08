Yritysluettelo
Lenta
Lenta Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Lenta:ssa vaihtelee RUB 907K ja RUB 1.32M per year välillä. Katso Lenta:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$13.4K - $15.3K
Russia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$11.7K$13.4K$15.3K$17K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Lenta in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 1,321,667. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lenta Liiketoiminta-analyytikko roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 907,246.

