Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Lemnisk:ssa vaihtelee ₹14.66M ja ₹20.82M per year välillä. Katso Lemnisk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$190K - $225K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$167K$190K$225K$237K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lemnisk?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Lemnisk in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹20,818,264. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lemnisk Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹14,663,299.

