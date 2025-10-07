Tutkimustieteentekijä korvaus in United States Leidos:ssa vaihtelee $91.5K per year T2 -tasolta $109K per year T3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $100K. Katso Leidos:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
