Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Leidos:ssa vaihtelee $84.4K per year T1 -tasolta $233K per year T6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $98K. Katso Leidos:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
