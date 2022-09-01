Yritysluettelo
Leica Geosystems
Leica Geosystems Palkat

Leica Geosystems:n palkka vaihtelee $45,188 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $120,142 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Leica Geosystems. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $116K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laitteistoinsinööri
$120K
Henkilöstöhallinto
$45.2K

Tuotepäällikkö
$109K
UKK

Leica Geosystems में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $120,142 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Leica Geosystems में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $112,185 है।

