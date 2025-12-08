Yritysluettelo
Legends
Legends Asiakaspalvelu Palkat

Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Legends:ssa vaihtelee $48.6K ja $69K per year välillä. Katso Legends:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$55.2K - $65.4K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$48.6K$55.2K$65.4K$69K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Legends in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $69,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Legends Asiakaspalvelu roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $48,600.

