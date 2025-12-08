Yritysluettelo
Legato Health Technologies
Legato Health Technologies Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Legato Health Technologies:ssa vaihtelee ₹2.64M ja ₹3.75M per year välillä. Katso Legato Health Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$34K - $38.7K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$30.1K$34K$38.7K$42.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Legato Health Technologies?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Legato Health Technologies in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,754,155. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Legato Health Technologies Ohjelmapäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,640,635.

