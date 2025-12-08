Yritysluettelo
Leena AI
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Leena AI Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Leena AI:ssa vaihtelee ₹6.79M ja ₹9.27M per year välillä. Katso Leena AI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$82.7K - $100K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$77.3K$82.7K$100K$105K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ohjelmistokehityspäällikkö ilmoitustas yrityksessä Leena AI avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Leena AI?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Leena AI in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹9,266,343. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Leena AI Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹6,789,993.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Leena AI ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Intuit
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/leena-ai/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.