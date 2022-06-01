Yritysluettelo
LearnUpon
LearnUpon Palkat

LearnUpon:n palkka vaihtelee $36,836 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $52,253 Asiakaspalvelu -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä LearnUpon. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Asiakaspalvelu
$52.3K
Ohjelmistosuunnittelija
$36.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä LearnUpon on Asiakaspalvelu at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $52,253. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä LearnUpon ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $44,544.

