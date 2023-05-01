LeapXpert Palkat

LeapXpert:n mediaaripalkka on $106,624 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä LeapXpert . Viimeksi päivitetty: 11/22/2025