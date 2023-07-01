Yritysluettelo
Leapfin Palkat

Leapfin:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $195,975 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Leapfin. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Markkinointi
$196K
Tuotepäällikkö
$126K
Myynti
$101K

Ohjelmistoinsinööri
$119K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Leapfin on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $195,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Leapfin ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $122,513.

