LeanIX Palkat

LeanIX:n palkka vaihtelee $57,897 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $101,654 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä LeanIX. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $69.4K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $102K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$69.3K

Tuotesuunnittelija
$57.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$83.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Muut resurssit