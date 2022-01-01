Yrityshakemisto
League Palkat

League:n palkkaväli vaihtelee $68,665:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminnan kehittäminen :lle alaosassa $150,750:aan Tietoturva-analyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä League. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $120K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $150K

Liiketoiminnan kehittäminen
$68.7K
Mainostekstien kirjoittaja
$70.9K
Lakiasiat
$144K
Tuotesuunnittelija
$116K
Tietoturva-analyytikko
$151K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli League:ssa on Tietoturva-analyytikko at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $150,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
League:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $132,102.

