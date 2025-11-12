Yritysluettelo
Lead Bank Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Backend-ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Lead Bank:ssa on yhteensä $193K per year. Katso Lead Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Yhteensä vuodessa
$193K
Taso
L4
Peruspalkka
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Lead Bank in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $217,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lead Bank Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

Muut resurssit