LayerZero Labs
LayerZero Labs Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada LayerZero Labs:ssa on yhteensä CA$176K per year. Katso LayerZero Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$176K
Taso
180000
Peruspalkka
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä LayerZero Labs?

CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä LayerZero Labs in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$409,190. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä LayerZero Labs Ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$169,320.

