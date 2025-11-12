Yritysluettelo
Lattice
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Full-Stack ohjelmistokehittäjä

  • San Francisco Bay Area

Lattice Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in San Francisco Bay Area Lattice:ssa vaihtelee $206K per year L3 -tasolta $229K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $220K. Katso Lattice:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Lähtötaso)
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
Software Engineer II
$154K
$154K
$0
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$229K
$229K
$0
$0
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Lattice-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

3 years post-termination exercise window.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Lattice in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $283,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lattice Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,690.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Lattice ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Addepar
  • Accela
  • Personal Capital
  • Paxos
  • ConsenSys
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit