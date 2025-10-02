Yritysluettelo
Latham & Watkins
Latham & Watkins Juridiikka Palkat sijainnissa New York City Area

Juridiikka mediaanikorvaus in New York City Area Latham & Watkins:ssa on yhteensä $324K per year. Katso Latham & Watkins:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$324K
Taso
L3
Peruspalkka
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Latham & Watkins?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

The highest paying salary package reported for a Juridiikka at Latham & Watkins in New York City Area sits at a yearly total compensation of $455,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Latham & Watkins for the Juridiikka role in New York City Area is $315,000.

