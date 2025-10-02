Yritysluettelo
Latham & Watkins
  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Juridiikka Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Juridiikka mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area Latham & Watkins:ssa on yhteensä $265K per year. Katso Latham & Watkins:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Yhteensä vuodessa
$265K
Taso
-
Peruspalkka
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Latham & Watkins?

$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Juridiikka roolille yrityksessä Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $447,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Latham & Watkins Juridiikka roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $235,000.

