Landor
Landor Palkat

Landor:n palkka vaihtelee $32,170 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $90,000 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Landor. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Markkinointi
Median $90K
Kirjanpitäjä
$78.4K
Tuotesuunnittelija
$32.2K

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Landor on Markkinointi vuosittaisella kokonaiskorvauksella $90,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Landor ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,390.

