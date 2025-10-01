Yritysluettelo
Lamoda
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

  • Moscow Metro Area

Lamoda Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in Moscow Metro Area Lamoda:ssa on yhteensä RUB 3.03M per year. Katso Lamoda:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Yhteensä vuodessa
RUB 3.03M
Taso
L2
Peruspalkka
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lamoda?

RUB 13.36M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoiminta-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Lamoda in Moscow Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 7,801,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lamoda Liiketoiminta-analyytikko roolille in Moscow Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 3,031,156.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Lamoda ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit