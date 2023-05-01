Lambda Palkat

Yritysluettelo
Lambda:n palkka vaihtelee $119,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $301,500 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Lambda. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $270K
Markkinointi
$251K
Markkinointioperaatiot
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$245K
Myynti
$302K
Ratkaisuarkkitehti
$231K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Lambda on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $301,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lambda ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $248,010.

Muut resurssit