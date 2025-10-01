Yritysluettelo
Lam Research
Lam Research Ohjelmapäällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmapäällikkö mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Lam Research:ssa on yhteensä $212K per year. Katso Lam Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Yhteensä vuodessa
$212K
Taso
L5
Peruspalkka
$154K
Stock (/yr)
$34K
Bonus
$23.5K
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lam Research?

$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Lam Research-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Lam Research in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $265,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lam Research Ohjelmapäällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $187,000.

