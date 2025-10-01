Yritysluettelo
Lam Research
Lam Research Koneinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Koneinsinööri mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Lam Research:ssa on yhteensä ₹2.28M per year. Katso Lam Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.28M
Taso
L3
Peruspalkka
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lam Research?

₹13.94M

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Lam Research-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Lam Research in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,715,319. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lam Research Koneinsinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,099,653.

Muut resurssit