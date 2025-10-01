Yritysluettelo
Lam Research
  • San Francisco Bay Area

Lam Research Sähköinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Katso Lam Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$120K - $140K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$104K$120K$140K$149K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Lam Research-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



Korkein ilmoitettu palkkaus Sähköinsinööri roolille yrityksessä Lam Research in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $148,941. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lam Research Sähköinsinööri roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,386.

