Yritysluettelo
Lam Research
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • India

Lam Research Data-asiantuntija Palkat sijainnissa India

Katso Lam Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Tarvitsemme vain 4 lisää Data-asiantuntija ilmoitustas yrityksessä Lam Research avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

₹13.94M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Lam Research-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Lam Research in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹54,436. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lam Research Data-asiantuntija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹36,310.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Lam Research ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit