Lam Research
  • Palkat
  • Kemian insinööri

  • Kaikki Kemian insinööri -palkat

  • Greater Taipei Area

Lam Research Kemian insinööri Palkat sijainnissa Greater Taipei Area

Kemian insinööri mediaanikorvaus in Greater Taipei Area Lam Research:ssa on yhteensä NT$2.12M per year. Katso Lam Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$2.12M
Taso
PE3
Peruspalkka
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lam Research?

NT$5.09M

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Lam Research-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



Process Engineer

UKK

The highest paying salary package reported for a Kemian insinööri at Lam Research in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$16,925,401. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Kemian insinööri role in Greater Taipei Area is NT$2,121,661.

