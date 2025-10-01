Yritysluettelo
Lam Research
Lam Research Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Lam Research:ssa on yhteensä $120K per year. Katso Lam Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lam Research
Business Analyst
Livermore, CA
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
3
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lam Research?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Lam Research-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Lam Research in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $191,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lam Research Liiketoiminta-analyytikko roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $111,200.

