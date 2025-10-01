Yritysluettelo
Lalamove
Lalamove Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Hong Kong Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Hong Kong Area Lalamove:ssa on yhteensä HK$334K per year. Katso Lalamove:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Yhteensä vuodessa
HK$334K
Taso
L2
Peruspalkka
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lalamove?

HK$1.25M

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Lalamove in Greater Hong Kong Area sits at a yearly total compensation of HKHK$3,493,986. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lalamove for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Hong Kong Area is HKHK$2,412,249.

