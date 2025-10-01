Yritysluettelo
Labelbox
  • San Francisco Bay Area

Labelbox Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Labelbox:ssa on yhteensä $225K per year. Katso Labelbox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$225K
Taso
L3
Peruspalkka
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Labelbox?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Labelbox in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $281,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Labelbox Ohjelmistoinsinööri roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $202,500.

Muut resurssit