Kyndryl
Kyndryl Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Spain

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Spain Kyndryl:ssa on yhteensä €37.2K per year. Katso Kyndryl:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Yhteensä vuodessa
€37.2K
Taso
L1
Peruspalkka
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kyndryl?

€142K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Kyndryl in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €57,045. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kyndryl Ohjelmistoinsinööri roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €37,212.

