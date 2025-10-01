Yritysluettelo
Kyndryl
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Madrid Metropolitan Area

Kyndryl Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Madrid Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Madrid Metropolitan Area Kyndryl:ssa on yhteensä €38.8K per year. Katso Kyndryl:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Yhteensä vuodessa
€38.8K
Taso
Senior
Peruspalkka
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kyndryl?

€142K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ohjelmistoinsinööri στην Kyndryl in Madrid Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €57,045. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kyndryl για τον ρόλο Ohjelmistoinsinööri in Madrid Metropolitan Area είναι €38,794.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Kyndryl ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit