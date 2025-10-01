Yritysluettelo
Kyndryl
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Hyderabad Area

Kyndryl Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Hyderabad Area Kyndryl:ssa on yhteensä ₹4.67M per year Band 9 -tasolla. Katso Kyndryl:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Band 6
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

₹13.94M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kyndryl?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

El paquete salarial más alto reportado para un Ohjelmistoinsinööri en Kyndryl in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹4,784,652. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kyndryl para el puesto de Ohjelmistoinsinööri in Greater Hyderabad Area es ₹4,556,711.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Kyndryl ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit