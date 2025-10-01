Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Austin Area Kyndryl:ssa vaihtelee $106K per year Band 6 -tasolta $121K per year Band 8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Austin Area on yhteensä $107K. Katso Kyndryl:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
