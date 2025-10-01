Yritysluettelo
Kyndryl
Kyndryl Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Austin Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Austin Area Kyndryl:ssa vaihtelee $106K per year Band 6 -tasolta $121K per year Band 8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Austin Area on yhteensä $107K. Katso Kyndryl:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Band 6
(Lähtötaso)
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 1 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kyndryl?

Sisältyvät nimikkeet

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Kyndryl in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $135,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Austin Area is $120,000.

Muut resurssit