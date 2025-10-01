Yritysluettelo
Lunasta yrityksesi
KX Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa United States

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States KX:ssa on yhteensä $103K per year. Katso KX:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
KX
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$103K
Taso
L3
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä KX?

$160K

Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä KX in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $252,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KX Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

