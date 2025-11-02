Yritysluettelo
Kronos Research
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Taiwan Kronos Research:ssa on yhteensä NT$1.89M per year. Katso Kronos Research:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$1.89M
Taso
-
Peruspalkka
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kronos Research?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Kronos Research in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$10,086,066. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kronos Research Ohjelmistosuunnittelija roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,537,900.

