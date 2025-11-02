Yritysluettelo
Kyberturvallisuusanalyytikko mediaanikorvaus Kroll:ssa on yhteensä CA$138K per year. Katso Kroll:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$138K
Taso
Senior Consultant
Peruspalkka
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Kroll on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$175,216. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kroll Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$92,615.

