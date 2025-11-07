Yritysluettelo
Kroger
Ohjelmistosuunnittelija Taso

Advanced Software Engineer

Tasot yrityksessä Kroger

Vertaa tasoja
  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Advanced Software Engineer
    4. Näytä 2 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$182,071
Peruspalkka
$147,300
Osakeanti ()
$12,088
Bonus
$22,683
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
