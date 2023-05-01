Yritysluettelo
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Palkat

Kratos Defense and Security Solutions:n palkka vaihtelee $33,830 kokonaiskorvauksena vuodessa Laitteistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $301,500 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Kratos Defense and Security Solutions. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Liiketoimintakehitys
$302K
Laitteistoinsinööri
$33.8K
Koneinsinööri
$73.5K

Ohjelmistoinsinööri
$89.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Kratos Defense and Security Solutions on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $301,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kratos Defense and Security Solutions ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $81,347.

