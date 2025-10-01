Yritysluettelo
KPN Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Amsterdam Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Amsterdam Area KPN:ssa on yhteensä €58.5K per year. Katso KPN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Yhteensä vuodessa
€58.5K
Taso
hidden
Peruspalkka
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä KPN?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Osallistu

UKK

The highest paying salary package reported for a Data-asiantuntija at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €74,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the Data-asiantuntija role in Greater Amsterdam Area is €58,474.

