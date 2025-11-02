Yritysluettelo
KPN
KPN Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in Netherlands KPN:ssa on yhteensä €62.7K per year. Katso KPN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Yhteensä vuodessa
€62.7K
Taso
-
Peruspalkka
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä KPN in Netherlands on vuosittainen kokonaiskorvaus €115,118. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KPN Datatieteilijä roolille in Netherlands ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €61,972.

Muut resurssit