Konami Gaming Palkat

Konami Gaming:n palkka vaihtelee $80,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $85,073 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Konami Gaming. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $80K
Projektipäällikkö
$85.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Konami Gaming on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $85,073. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Konami Gaming ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,536.

