Yritysluettelo
Kohler
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Kohler Palkat

Kohler:n palkka vaihtelee $58,800 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $170,850 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Kohler. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $80K
Koneinsinööri
Median $94.8K
Liiketoiminta-analyytikko
$97K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Datatieteilijä
$115K
Tuotesuunnittelija
$164K
Tuotepäällikkö
$139K
Ohjelmapäällikkö
$58.8K
Ratkaisuarkkitehti
$144K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$171K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Kohler on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $170,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kohler ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,570.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Kohler ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • DoorDash
  • Intuit
  • Google
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kohler/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.