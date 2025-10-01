Yritysluettelo
Kofax
Kofax Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Waterloo Region

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Waterloo Region Kofax:ssa on yhteensä CA$97.2K per year. Katso Kofax:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$97.2K
Taso
Senior
Peruspalkka
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kofax?

CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Kofax in Waterloo Region on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$106,254. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kofax Ohjelmistoinsinööri roolille in Waterloo Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$96,286.

